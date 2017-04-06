تعز: مصرع قيادي بارز في مرتزقة العدوان بمواجهات مع أبطال الجيش واللجان

المشهد اليمني الأول| تعز

لقي القيادي البارز في مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعه، اليوم الخميس،بمحافظة تعز، في مواجهات مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي في ما تسمى “المقاومة الشعبية”، أحمد عبد الله هزبر الشرعبي، قُتل، اليوم، أسفل جبل القارع، القريب من شارع الأربعين، وقتل معه نجل قائد الجبهة الغربية للمرتزقة، محمد عبدالملك النهمي”.

وأشارت إلى أن “المواجهات لاتزال متواصلة مع قوات المرتزقة، شمال تبة الدفاع الجوي”، لافتةً إلى أن مليشيات المرتزقة تحاول السيطرة على شارع الأربعين، والزحف صوب شارع الستين، غرب المدينة، لقطع الإمدادات عن قوات الجيش واللجان الشعبية ووقف تحركاتهم بين الحوبان ومفرق شرعب ومقبنة”.

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