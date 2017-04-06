أكد زعيم مجلس الإتحاد السني في باكستان “صاحب زادة حامد رضا” أن تعيين الجنرال الباكستاني المتقاعد “رحيل شريف” قائداً للتحالف السعودي يتعارض مع آراء الشعب الباكستاني.
و أضاف حامد رضا رئيس ‘مجلس الاتحاد السني‘ الباكستاني: ما نطلبه من الجنرال راحيل شريف القائد السابق في الجيش الباكستاني هو أن يتجنب الالتحاق بالتحالفات العسكرية الجدلية مشددا أن اقتراب باكستان من هذا التحالف من شأنه إبعاد باكستان من بعض الدول الإسلامية لأن هذا التحالف تم تشكيله حسب أهواء ورغبات الغربيين في المنطقة.
و أشادت هذه الشخصية الباكستانية بإنجازات الجنرال راحيل شريف في الجيش و في نفس الوقت قال: إن الشعب الباكستاني لن يقبل بان يلتحق الجنرال شريف بالتحالفات غير البناءة لأن مثل هذا الإجراء ليس لصالح باكستان و العالم الإسلامي .
و أكد أنه لا ير هذا التحالف العسكري حقيقياً في إطار مكافحة الإرهاب قائلا: كيف يمكن أن يكون هذا التحالف إسلاميا بينما لم تسجل أسماء الدول الرئيسية في العالم الإسلامي و الدول الرائدة في جبهة مكافحة الإرهابيين و داعش في قائمته ؟!.
وذكر حامد رضا أن التحالف تم تشكيله لتعويض هزائم السعودية في اليمن . وقد لقنى الشعب اليمني العدوان السعودي درساً لن ينساه.
ويذكر بأن شخصيات بارزة ، محللين سياسيين ،دبلوماسيين وأحزاب وجماعات دينية وسياسية مختلفة في باكستان انتقدت في الأيام الأخيرة بشدة قرار الحكومة بالسماح للجنرال الشريف الرحيل بالانضمام إلى التحالف العسكري التي تقوده السعودية.
وقال مهدي هنردوست ،السفير الإيراني في باكستان خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية ،بأن طهران أعلمت باكستان رسمياً بأن لديها ملاحظات حول إصدار القرار والذي من شأنه السماح لجنرال باكستاني بالانضمام للحلف الذي تقوده السعودية.وعلى الرغم من قيام الجانب الباكستاني بإجراء اتصالات مع نظيره الإيراني قبل إصدار قرار الانضمام إلا أنه لا يعني أن أيران راضية عن هذا القرار أو لا.
وشدد السفير الإيراني على أن المنطقة والعالم الإسلامي اليوم بحاجة أكثر من أي شيء آخر لـ “تحالف من أجل السلام“.