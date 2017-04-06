المشهد اليمني الأول| جيزان

قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات للجيش السعودي ما أدى الى إحتراق مستودع أسلحة للجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري ، عن احتراق مستودع أسلحة للجيش السعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمع عسكري سعودي شمال الطوال.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بعدد من قذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع وعلان والتبة الحمراء وأبو المض وجوبح وجنوب موقع الكرس في جيزان، وحققت إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم تجمعات للجنود السعوديين في مواقع القرن والدخان والمعطن والبيت الأبيض في جيزان.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات