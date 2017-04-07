أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستدعم عملية عسكرية أمريكية محتملة في سوريا في حال وصول الأمور إلى تلك المرحلة.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة Kanal 7: “أرجو ألا يبقى كلام ترامب حول التدخل في سوريا حبرا على ورق. إننا مستعدون لدعم عملية الولايات المتحدة، إذا وصلت الأمور إلى ذلك”. وسبق لقناة CNN أن أفادت، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبر بعض الأعضاء في الكونغرس بأنه يدرس إمكانية ضرب سوريا عسكريا ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون. المصدر: روسيا اليوم / نوفوستي