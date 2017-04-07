المشهد اليمني الأول| صنعاء
قال وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف إن السعودية تحاول الآن البحث عن اي قنوات وهمية لاقناع العالم بانها على تواصل مع الشعب اليمني.
وأوضح الوزير شرف في تصريح لوكالة “خبر”، أن السعودية تتهرب من الطريق الصحيح لانهاء العدوان على اليمن والمتمثل بمحاورة القوى الوطنية في صنعاء.
وقال: “إن اللقاء الذي عقد في الرياض بحضور ولي ولي العهد محمد بن سلمان مع من أسماهم “مشائخ اليمن” هو لقاء مشبوه، أكد على المسار الخاطىء سواءً على مستوى العدوان او فترة ما بعد العدوان للتهرب من الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق ابناء الشعب اليمني من قتل وتشريد وتدمير وجرائم حرب”.
ولفت الى ان ذلك اللقاء هو تحرك مشبوه لايصال رسالة خاطئة ومفضوحة للإقليم والمحيط العربي وكذا المجتمع الدولي.
وأكد وزير الخارجية أن السعودية إن ارادت الحل ان تكون احد الاطراف الرئيسية في حوار مباشر يشمل كل الاطراف اليمنية برعاية اممية ودولية، لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي، وانسحاب للقوات الاجنبية من الاراضي اليمنية وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
التعليقات
تعليقات