المشهد اليمني الأول| متابعات
كشفت قناة i24news” ” الإسرائيلية الرسمية، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوبيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو خلال اتصال هاتفي معه أمس الخميس.
واشار التلفزيون الاسرائيلي الى أن بوتين ونتنياهو تبادلا خلاله “الآراء حول حادث استخدام السلاح الكيمياوي في محافظة إدلب السورية”، ولكن الرئيس الروسي وبخ في نهاية الاتصال رئيس الوزراء الاسرائيلي بسبب تصريحات الأخير بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي في إدلب السورية.
ونقل تلفزيون “i24news” أن بوتين خاطب نتياهو قائلا إن “اتهاماتك ضد سوريا في اعقاب الهجوم الكيميائي لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتا، خصوصا قبل اجراء أي تحقيق دولي تام بالموضوع ومعرفة ما جرى بالضبط“.
وتأتي هذه المكالمة بعد خطاب لنتنياهو في القدس أكد الاعلام الاسرائيلي إنه أغضب بوتين وقال فيه إن “إسرائيل تدين بشدة استعمال السلاح الكيميائي في كل حال وخصوصا ضد المدنيين والأطفال الأبرياء، أدعو المجتمع الدولي لتنفيذ وعوده من العام 2013 واتمام عملية اخلاء سوريا من السلاح الكيميائي.
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