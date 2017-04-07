المشهد اليمني الأول| خاص

إستهدف عدوان أمريكي فجر اليوم الجمعة 7 إبريل 2017م، أهداف عسكرية سورية بعشرات الصواريخ العابرة للقارات.

وألقى ترامب تصريحات بعد الضربة فوراً قال فيها “أمرت بتوجيه ضربة محددة للقاعدة الجوية التي إنطلقت منها الهجوم الكيميائي في سوريا” حد زعمه.

وأضاف قائلاً “أدعو كل الأمم المتحضرة إلى إيقاف المذبحة واراقة الدماء في سوريا، واضاف أن الضربة العسكرية ضد سوريا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، حد تعبيره.

وقال أيضاً ” يجب ألا يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيماوية محظورة، فشلت محاولات سابقة استمرت لسنوات لتغيير سلوك الأسد”.

وفي أول تعليق على ذلك، قال التلفزيون السوري عن مصدر عسكري سوري “تعرضت إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى فجر اليوم لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما ادى الى وقوع خسائر.”



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تهربت من إجراء تحقيقات بالحادث وعمدت لتجاوز بروتوكولات مجلس الأمن الدولي، بعد هجوم شنه مسلحون بالكيماوي في خان شيخون في إدلب.

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