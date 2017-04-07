الرئيسية الأخبار العربية والدولية شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ... الأخبار العربية والدوليةالأخبار المحلية شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” بواسطة المشهد - 07/04/2017 1808 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات بثت قناة “روسيا 24” لقطات صورها مراسلها في سوريا لقاعدة الشعيرات السورية في ريف حمص بعد تعرضها لضربة أمريكية بصواريخ “توماهوك” المجنحة. وذكر مراسل القناة أن الضربة أسفرت عن تدمير 9 طائرات حربية، لكنه وصف الأضرار التي لحقت بمدرج الإقلاع والهبوط بأنها محدودة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة تعرف على ردود الفعل الدولية بعد العدوان الأمريكي على سوريا لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد