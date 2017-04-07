المشهد اليمني الأول| فيديوهات

بثت قناة “روسيا 24” لقطات صورها مراسلها في سوريا لقاعدة الشعيرات السورية في ريف حمص بعد تعرضها لضربة أمريكية بصواريخ “توماهوك” المجنحة.

وذكر مراسل القناة أن الضربة أسفرت عن تدمير 9 طائرات حربية، لكنه وصف الأضرار التي لحقت بمدرج الإقلاع والهبوط بأنها محدودة.