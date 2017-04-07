المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن مقتل 6 عسكريين وسقوط عدد من الجرحى وحدوث أضرار مادية كبيرة جراء الضربات الأمريكية الصاروخية على قاعدة الشعيرات بريف حمص.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العامة للجيش السوري أن الجيش الأمريكي أقدم على عدوانه “السافر” عند الساعة الثالثة واثنتين وأربعين دقيقة فجر اليوم بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأكد الجيش أن رده على العدوان “هو المزيد من التصميم على مواصلة واجبه الوطني في الدفاع عن الشعب السوري وسحق الإرهاب أينما وجد وإعادة الأمن والأمان إلى أراضي الجمهورية العربية السورية كافة”.

وأضافت القيادة العامة للجيش إن “هذا العدوان الأمريكي المدان يؤكد استمرار الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة ويقوض عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً لـ”داعش” و”النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي دأبت منذ اليوم الأول للحرب الظالمة على سوريا على مهاجمة نقاط الجيش والقواعد العسكرية السورية”.

واعتبرت القيادة العامة أن إقدام الولايات المتحدة على محاولة تبرير هذا العدوان بذريعة استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي في خان شيخون، دون معرفة حقيقة ما جرى وتحديد المسؤول عنه، من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية تجعلها تتمادى في استخدام السلاح الكيميائي مستقبلاً كلما تعرضت لخسائر كبيرة في ميدان المعركة.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن العدوان الأمريكي مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية ويسعى للتأثير على قدرات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.

وذكرت السفارة الروسية في دمشق أنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات عن ضحايا روس جراء الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات.

وكانت الضربة الأمريكية قد نُفذت بـ59 صاروخا مجنحا من طراز “توماهوك” استهدفت الطائرات الحربية والبنية التحتية للقاعدة ومستودعات الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي والرادات. وأفادت تقارير إعلامية بتدمير كافة الطائرات التي كانت موجودة في المطار وإلحاق أضرار كبيرة بالمطار نفسه.

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