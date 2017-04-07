مطلوب شخص لـ”أفضل وظيفة على كوكب الأرض”

المشهد اليمني الأول | منوعات

أعلنت شركة أميركية عن وظيفة براتب مغر لمدة 3 أشهر، قالت إنها “أفضل وظيفة على كوكب الأرض” يمكن أن يحصل عليها إنسان، وفق ما ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية.

وسيتمكن المرشح لهذه الوظيفة “الفاخرة” -التي أعلنت عنها شركة “ثيردهوم” وتتخذ من ولاية تينيسي مقرا لها- من السفر عبر العالم مقابل راتب شهري مقداره 8 آلاف جنيه إسترليني (10 آلاف دولار أميركي).

وسيحظى الفائز بالوظيفة، لدى الشركة التي تعتبر نفسها “ناديا حصريا لأصحاب المنازل الفاخرة” بالإقامة في 12 مكانا فاخرا تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ومشاركة خبراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتكفل الشركة بالإضافة إلى الراتب الشهري، بنفقات السفر لمدة 3 أشهر. وستسمح للمرشح أن يكون رفقة من يحب خلال الرحلة بشرط أن يتكفلوا بتكاليف سفرهم على نفقتهم الخاصة.

ويشترط بمن يرغب في التقدم لهذه الوظيفة، إرسال فيديو مدته دقيقة واحدة، يشرح فيها السبب الذي يؤهله للعمل، في موعد أقصاه 30 مارس الجاري.

كما تشترط الشركة على المرشح للوظيفة الخبرة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة والتقاط الصور والفيديو، وتقدير لأدق الأشياء في الحياة، وعدم اصطحاب الحيوانات الأليفة.

وتذكر هذه الوظيفة بأخرى مماثلة فاز بها البريطاني “بن سوثال” عام 2009، بعد مسابقة شارك فيها 34 ألف شخص من حول العالم، حيث قضى عطلة “عمل” مثالية لمدة 6 أشهر في جزيرة قبالة ساحل كوينزلاند في أستراليا.

وقال سوثال لصحيفة “التليغراف” في 2010، عما اعتبر “أفضل وظيفة في العالم”: “لقد كنت مشغولا جدا، كنت أكثر انشغالا مما كان يتخيله معظم الناس، وبالتأكيد أكثر انشغالا مما كنت أتخيله شخصيا. لقد كنت مشغولا جدا بالجلوس في هذا المكان والتفكير فيه”.