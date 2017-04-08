المشهد اليمني الأول| عمران
ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، الجمعة، كمية من الأسلحة والذخائر خزنتها أحد العناصر التابعة للعدوان والمنتمية لما يسمى حزب الإصلاح في محافظة عمران.
وأكد مصدر أمني للاعلام الحربي أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في محافظة عمران تمكنتا من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر كان أحد عناصر ما يسمى حزب الإصلاح المتحالف مع العدوان قد قام بتخزينها لدى أحد الأشخاص إبان أحداث عمران.
وأوضح المصدر الأمني أن الأسلحة والذخائر المضبوطة، تشمل (10 قذائف آر بي جي ــ 14 صواعق ألغام ــ 3 قنابل يدوية أبو عصاء ــ 10صواعق قذائف. ـــ 7 قطع غاز آر بي جي بأحجام مختلفة ــ 3 صناديق ذخيرة منها صندوق ذخيرة كلاشنكوف وصندوقين ذخيرة رشاش 12,7 ــ 56 قالبا لمتفجرات تي إن تي ـــ قاذف بي عشرة روسي مع الناظور).
وأشار المصدر إلى أن عملية الضبط تمت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية وبتعاون المواطنين الشرفاء.
وتأتي العملية الأمنية في إطار النجاحات والانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالتوازي مع الانجازات العسكرية التي يحقق الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات.
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