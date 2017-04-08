المشهد اليمني الأول| تعز
استشهد طفلان وأصيب طفل ثالث، الجمعة، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي من تعز، أن طيران العدوان السعودي استهدف بير النيساني بمنطقة البرح في مديرية مقبنة، ما أسفر عن استشهاد كلا من: مختار عبده ثابت سعيد النيساني (16 سنة)، وعلي أحمد عبده النيساني (10 سنوات)، وإصابة رشاد احمد عبده النيساني (12 سنة) ببتر ساقه.
كان طيران العدوان السعودي استهدف، الاثنين الماضي، منزلا في مديرية ذوباب بغارة عنقودية، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاث نساء.
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