المشهد اليمني الأول| متابعات
قال الكاتب والناشط السعودي علي آل غراش إن الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بصواريخ توماهوك مطار #الشعيرات في سوريا الذي منه انطلقت الصواريخ التي أسقطت الطائرة الصهيونية الإسرائيلية.
وفي سلسلة تدوينات على حسابه “فيس بوك”، رأى آل غراش أن ضرب مطار الشعيرات قبل التحقيق وكشف من استخدم الأسلحة الكيماوية هو استغلال وذريعة وعدوان لسفك المزيد من الدم السوري والعربي، مرفقاً حديثه بهاشتاق ” #أوقفوا_الحرب ” داعياً إلى “الحياة وللحلول السلمية والديمقراطية”.
وطالب آل غراش بإجراء تحقيق مستقل قائلاً: “لابد من التحقيق وكشف ومحاسبة من يقف خلف الأسلحة الكيماوية سوريا لأنه مجرم وقاتل. متسائلاً: “ما دور أمريكا؟”.
وأضاف: ماذا يعني إذا كانت #روسيا وربما حكومة #سوريا على علم بصواريخ #توماهوك ضد مطار#الشعيرات؟. على الشعب العربي أن لا يكون حطبا للمزيد من الحروب ضد العرب.
وأردف بقول: على الشعب العربي أن يكون واعيا.
ووجه آل غراش عدة تساؤلات وهي: ما هو دور أمريكا فيما يحدث وتصعيد مع هزيمة #داعش؟. لماذا الأسلحة الكيمياوية لماذا ضرب الشعيرات ؟. واختتم قائلاً: #أوقفوا_الحرب #سوريا #اليمن.
التعليقات
تعليقات