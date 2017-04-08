المشهد اليمني الأول| فيديوهات

داهمت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وكرين لعناصر إجرامية تتبع قوى العدوان في محافظة إب، وضبطت عبوات متفجرة كانت بحوزتهم ضمن مسلسل استهداف الأمن والاستقرار.

في إطار الحفاظ على أمن واستقرار محافظة إب، تنفذ الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عملية دهم لوكرين يتبعان العناصر الإجرامية التي تشتغل لصالح قوى العدوان في منطقة ميتم بمديرية ريف إب.

خلال العملية، تم ضبط أربعة وعشرين قالبا متفجرا مكونة من مادة سي فور شديدة الانفجار، كما تم ضبط عبوتين لاصقتين مخصصة للسيارات ويتم تفجيرها عن بعد.

عنصران تم القبض عليهما في العملية، أدليا ببعض الاعترافات والمهام الموكلة لهما ضمن مخطط زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

هذا الإنجاز يأتي في سياق عمليات مماثلة حققت فيها الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في اب إنجازات كبيرة في إطار التصدي لعناصر الإجرام والخيانة التي تمثل الصفوف المتقدمة لتحالف العدوان على اليمن.