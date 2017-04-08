المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد القطاع النسائي بمحافظة الجوف تقدم قافلة دعم غذائية للأبطال المجاهدين

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