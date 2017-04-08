المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قبائل عزلة الدقيمي في مديرية كحلان عفار بحجة يعلنون الجهوزية الكاملة لمواجهة قوى العدوان

التعليقات

تعليقات

لا تعليقات

اترك رد