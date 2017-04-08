المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وقفات قبلية وقوافل شعبية من أبناء محافظة ذمار دعماً لمعركة الساحل لطرد الغزاة واذنابه

التعليقات

تعليقات

لا تعليقات

اترك رد