المشهد اليمني الأول| جيزان
لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، في قصف طال تجمعاتهم في جيزان.
وأوضح مصدر عسكري ، أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للعسكريين السعوديين في موقع قائم زبيد في جيزان، مؤكدا مقتل وجرح عدد منهم.
وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، أمس الجمعة، بعملية قنص للجيش واللجان الشعبية شمال وادي المعاين، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قائم زبيد والكرس وملحمة وموقعين بالخوبة، وموقعي الشبكة والمنتزه، وتحصينات الجيش السعودي في منطقة البيت الأبيض بجيزان.
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