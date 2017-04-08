المشهد اليمني الأول| جيزان
لقي جندي سعودي مصرعه، اليوم السبت، في عملية قنص، كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي بجيزان.
وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت – بفضل الله- من قنص جندي سعودي في موقع الكرس العسكري بجيزان.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخوبة الجنوبية والسودانة في جيزان أيضا.
وكان قد لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، في وقت سابق اليوم السبت، إثر قصف تجمعاتهم في موقع قائم زبيد في جيزان.
وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، أمس الجمعة، بعملية قنص للجيش واللجان الشعبية شمال وادي المعاين، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قائم زبيد والكرس وملحمة وموقعين بالخوبة، وموقعي الشبكة والمنتزه، وتحصينات الجيش السعودي في منطقة البيت الأبيض بجيزان.
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