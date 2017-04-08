المشهد اليمني الأول| صنعاء
أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أن قوى العدوان والغزو والاحتلال مسؤولة بشكل كامل عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في محافظة أرخبيل سقطرى والتي شملت كل مناحي الحياة.
وأشار الدكتور لبوزة خلال لقائه اليوم القائم بأعمال محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري إلى خطورة محاولات العدوان والاحتلال استهداف الوحدة الوطنية والمجتمع اليمني بممارساته العدوانية التي تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى تمتلك مقومات طبيعية فريدة تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم الاقتصاديات الطبيعية والمستدامة العالمية الحديثة وهو ما يفتح شهية قوى الغزو والاحتلال للعبث بمقدراتها.
وتسعى دولة الإمارات إلى توطين احتلالها لجزيرة سقطرى اليمنية والتي كان آخرها فتح خط جوي بين أبوظبي وسقطرى بواقع رحلتين أسبوعيًا.
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