هام .. وزير النقل الإسرائيليي “سرائيل كاتس” يكشف عن أهم ما أبلغ بن سلمان المشائخ به “تفاصيل”

المشهد اليمني الأول | متابعات

كشف وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن الاعداد لمشروع شبكة سكك حديدة لشحن البضائع الإسرائيلية ونقل الركاب تربط بين إسرائيل والأردن والسعودية والدول الخليجية.

وبحسب قناة “سي ان ان” الأمريكية ووكالة “رويترز” أشار الوزير الإسرائيلي إلى أن “جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمفاوضات الدولية، أعرب عن استعداده لـ”تجنيد واشنطن لدفعه قُدماً،”.

ونقلت إذاعة “عربيل” الإسرائيلية عن وزير النقل الإسرائيلي قوله إن “البرنامج سيساهم في تعزيز الاقتصاد في الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي إيجاد محور مضاد للمحور الشيعي الذي تقوده إيران.”

الجديد في الأمر أن المشروع سيشمل محافظة حضرموت اليمنية التي تخضع لسلطة الإمارات والتي شهدت أيضاً صدور قرار من المحافظ الموالي للإمارات برفض أي قرارات أو تعيينات صادرة عن حكومة عبدربه منصور هادي.

وبحسب مصدر مقرّب من أحد المشايخ الذين حضروا الاجتماع في الرياض والتقوا بولي ولي العهد السعودي والذي كشف أن محمد بن سلمان أبلغ المشايخ أن إسرائيل ستربط حضرموت بشبكة السكة الحديدة التي تريد انشائها.

وبحسب المصدر أشار بن سلمان أن السكة الحديدة ستمتد من العاصمة الأردنية عمّان إلى الرياض ومنها إلى حضرموت. كما أشار المصدر أن بن سلمان أبلغ المشايخ أن المشروع تم مناقشته مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض.

ويأتي استهداف حضرموت، لما تمتاز به من بمخزون نفطي استراتيجي، فيما أشارت مصادر أخرى أن الخطوات التي أقدم عليها محافظ حضرموت بإيعاز إماراتي والتي تضمنت خطوات نحو إيجاد حكم ذاتي في حضرموت تأتي ضمن المشروع الإسرائيلي الممهد لشبكة السكة الحديدية.

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