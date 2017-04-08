المشهد اليمني الأول| تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم السبت في كسر زحفين لهم في محافظة تعز.
وأفاد مصدر عسكري، بمصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء تصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف المرتزقة باتجاه شبكة الصيار بمديرية الصلو محافظة تعز
وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا ـ بفضل الله – من كسر زحف آخر للمرتزقة باتجاه تبة الدفاع الجوي في تعز، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.
استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية، يوم الخميس، تجمعا لمرتزقة العدوان وآلياتهم جنوب ذباب بقذائف الهاون، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما قتل وجرح عدد منهم في كسر زحف باتجاه تبه الدفاع الجوي.
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