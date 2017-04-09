المشهد اليمني الأول| فيديوهات

خلال أقل من أربعة أشهر من العام الثالث للعدوان تكشف الأيام تصاعد وتيرة عمليات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات ماوراء الحدود في عسير ونجران وجيزان.

في #عسير نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات نوعية في عمق مواقع الجيش السعودي بتة الخزان قبالة علب وتبة عامر والضبعة كما تم تدمير العديد من الآليات السعودية واستهداف العشرات من المواقع بالإضافة إلى إفشال العديد من الزحوفات للجيش السعودي.

#نجران هي الاخرى تلقت فيها مواقع الجيش السعودي العديد من الصواريخ والقذائف كما تم السيطرة على العديد من المواقع منها تبة العواضي وسلسلة عليب بالإضافة إلى صد العديد من الزحوفات وتدمير العديد من الآليات وقنص العديد من الجنود السعوديين.

وفي #جيزان نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية العديد من الكمائن المحكمة التي أودت بحياة العديد من الجنود السعوديين في عمق #جيزان كما أصبحت عمليات القنص للجنود السعوديين تشكل هجساً مقلقاً لهم، بالاضافة عمليات الاقتحام الناجحة التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية كموقع القرن السعودي.

بوتيرة تصاعدية هكذا تجري عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبهات ماوراء الحدود الأمر الذي يؤكد أن معركة النفس الطويل تنفذ حرفياً وتضع العدو أمام خيار واحد إما الهزيمة أو الانتحار ومواصلة المعركة وارتفاع فاتورة الحرب إلى أقصى الخسائر.