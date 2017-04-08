تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، لعملية زحف قام بها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه كهبوب بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وأكد مصدر عسكري ، أن رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية كبدوا منافقي ومرتزقة العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال كسر زحفهم باتجاه كهبوب. يذكر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مضاداً الثلاثاء الماضي على مواقع مرتزقة العدوان شرق كهبوب بعد محاولة زحف فاشلة للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان انتهت بمقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد عسكري للمرتزقة وتطهير مواقع تمركز قوى العدوان في المنطقة. يأتي ذلك في سياق الخسائر الفادحة التي يتكبدها المرتزقة ومعركة التنكيل بهم من قبل أبطال الجيش واللجان في مختلف جبهات القتال.