أعلن سيناتور أمريكي تعب الأمريكيين من الحرب نيابة عن دول أجنبية، وبالأخص السعودية وتركيا.

وقال ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ في ولاية فرجينيا، في تصريح من الهام بمكان أن يدرك الرئيس ترامب في أسرع وقت أن الأمريكيين تعبوا من الحرب والقتال من أجل السعودية وتركيا. وكشف عضو المجلس التشريعي المحلي أنه يرى أن الولايات المتحدة دخلت إلى الصراع في سوريا لأن السعودية وقطر تريدان مد خط أنابيب الغاز والنفط إلى تركيا عبر سوريا. وأتت تصريحاته تعقيبا على الضربة الأمريكية على قاعدة الجيش السوري. المصدر: سبوتنيك