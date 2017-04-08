المشهد اليمني الأول| صنعاء

أدانت المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب والتطرف اليمنية “كفاح” الجرائم الدولية التي يرتكبها النظام الأمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب في دول الشرق الأوسط تحت مظلة السلام لفرض الهيمنة الأمريكية.

وفي بيانٍ صادرٍ عنها اليوم أشارت المنظمة إلى أن ما أقدمت عليه السياسة العسكرية الأمريكية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية السيادية والإنسانية والحقوقية.

ولفت البيان إلى أن أمريكا أكدت بضربها قاعدة الشعيرات السورية في حمص أنها ترعى التنظيمات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار الشعوب خاصة دول العالم الثالث.

ودعت “كفاح” كل المنظمات الدولية الذين يهتمون للسلام إلى إدانة هذه الجرائم التي تمارسها أمريكا لدعم التنظيمات الإرهابية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا تحت مظلة السلام.

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