المشهد اليمني الأول| بيونغ يانغ
أدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، السبت، الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية في سوريا، وقالت إنها تظهر صحة قرارها في تطوير أسلحة نووية.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيانا للخارجية قالت فيه إن الضربات الأمريكية “عمل عدواني لا يغتفر”، ويظهر أن قرار تطوير أسلحة نووية هو “الخيار الصحيح مليون مرة“.
وكانت مدمرتين أمريكيتين أطلقتا، من البحر المتوسط، عشرات الصواريخ من طراز توماهوك على قاعدة جوية في سوريا، ادت لخسائر بشرية ومادية، ولكن المطار السوري دخل الخدمة من جديد بعد أقل من 24 ساعة على العدوان الأمريكي.
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