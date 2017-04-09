المشهد اليمني الأول| صعدة
طيران العدوان قرابة العشرين غارة مستهدفًا جسر الرقالة المؤدي إلى مديرية باقم وآل الزماح ومناطق أخرى بمديرية الظاهر الحدودية التي أضحت بسكانها ومزارعهم هدف لقنابل العدوان الأمريكي الغاشم.
هذا ويمثل استهدف الطيران للطرق العامة التي تعد شريان الحياة للأحياء السكنية في المديريات الشرقية والغربية والشمالية لصعدة جريمة تضاف إلى جرائم قتل المواطنين في منازلهم داخل تلك المناطق الآهلة بالسكان التي لم يستثني فيها العدوان أي وسيلة من وسائل العيش إلا ومر عليه مرور المجرمين بما أوقع فيها من دمار شامل لكل مظاهر الحياة الطبيعية.
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