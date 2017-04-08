المشهد اليمني الأول| خاص

أطلقت وحدة اقوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم السبت صليات من صواريخ الكاتيوشا على معسكرات ومواقع الغزاة والمرتزقة في المخاء بتعز .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول أن الضربة كانت مؤلمة للعدد الكبير من المرتزقة والغزاة، مشيراً لمصرع عشرات الغزاة بينهم إماراتيين وسودانيين والعشرات من أزلام العدوان الجنوبيين وعناصر من القاعدة وداعش.