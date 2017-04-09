المشهد اليمني الأول| متابعات
شنّت الكاتبة الصحفية والإعلامية المصرية، حنان شومان، هجوماً قوياً على السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، بعد “مباركة” المملكة للعدوان الأمريكي على سوريا.
واعتبرت الاعلامية شومان أن تأييد الرياض للعدوان الأمريكي على سوريا، موضوع ادانة وحادثة تدعو للخجل، قائلة باللهجة المصرية في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “العاهل السعودي يهنئ ترامب على ضرب سوريا.. نهار اسود ومنيل عليكم يا آل سعود نهايتكم سودة ان شاء الله“.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الضربات التي وجهتها واشنطن لسوريا، والتي ادت الى استشهاد 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و6 جنود وأصيب آخرون جراء العدوان، واعتبر الملك سلمان أن العدوان يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وفق ما ذكرت “قناة العربية” السعودية.
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