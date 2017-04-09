المشهد اليمني الأول| الولايات المتحدة

حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس، من أن بلاده مستعدة لـ”التحرك وحدها” ضد كوريا الشمالية، غداة عدوان صاروخي استهدف قاعدة عسكرية سورية فجر الجمعة.

تيلرسون ومن منتجع في فلوريدا حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ قال: “نحن مستعدون للتحرك وحدنا إذا لم تكن الصين قادرة على التنسيق معنا”، لاحتواء طموحات بيونغيانغ النووية والتي تنتهك القانون الدولي.

وأشاد ترمب الجمعة بـ”التقدم الهائل” في العلاقات الصينية الأمريكية في اليوم الثاني من محادثاته مع شي جينبينغ، والتي كان ملف كوريا الشمالية أحد أبرز بنودها.

وأضاف تيلرسون: “هناك التزام فعلي بأن نعمل معاً لنرى ما إذا كان يمكن حل (الملف الكوري الشمالي) في شكل سلمي. ولكن من أجل ذلك، يجب أن يتغير موقف كوريا الشمالية قبل إقامة أساس حوار أو مباحثات”.

وزير الخارجية الأمريكي تابع: أن “الرئيس ترامب أبلغ الرئيس شي أنه يؤيد أي فكرة يمكن أن تكون لدى الصين حول تحركات أخرى يمكن أن نقوم بها بحق بيونغيانغ”، التي أطلقت الأربعاء صاروخاً بالستياً سقط في بحر اليابان.

ومنذ أسابيع عدة، تحض واشنطن بكين على ممارسة ضغط على جارتها.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة فايننشل تايمز الأحد الفائت، لوح ترمب بتدخل عسكري أحادي مبدياً استعداده لحل الأزمة الكورية الشمالية “وحده” إذا استمرت بكين في ترددها.

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