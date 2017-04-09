المشهد اليمني الأول| نجران ــ عسير
وزع الاعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتدمير أربع آليات عسكرية سعودية خلال عمليات متفرقة في عسير ونجران، وقد أدت العمليات إلى مصرع وجرح عدد من العسكريين السعوديين.
عدسة الاعلام الحربي وثقت تدمير طقم عسكري بصاروخ موجه خلال تمركزه في موقع الحمر السعودي بنجران، وفي خط الإمداد الواصل إلى موقع السديس في نجران، تم تدمير طقم سعودي بعبوة ناسفة كان محملا بالأفراد والذخيرة.
وفي عسير، نفذت وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية كمينا محكما ضد مدرعة سعودية نوع بردالي خلف موقع الهجلة، فيما نفذت وحدة الهندسة أيضاً كمينا آخر محكم ضد مدرعة سعودية نوع شبل جرى تفجيرها، وأدت عملية التفجير الى سقوط قتلى وجرحى من طاقم المدرعة.
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