المشهد اليمني الأول| حضرموت
انقطع التيار الكهربائي، السبت، عن مدينة القطن وضواحيها بشكل كامل جراء عمل تخريبي في خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وقال مصدر محلي، إن مجهولين قاموا بإلقاء سلسلة حديدية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الحويلة إحدى ضواحي مدينة القطن.
وأشار أن العمل التخريبي تسبب بانقطاع كلي للطاقة الكهربائية في المدينة.
ولفت إلى أن قوات ما تسمى بالحزام الأمني التابع للفار هادي قامت بنصب كمين للبحث عن المخربين.
وفي سياق آخر أفاد مصدر أمني أن مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة اغتالوا، الجمعة 7 يناير، المواطن أحمد علي حسين القويمي ولاذوا بالفرار.
وأوضح المصدر أنه وبعد تتبع الجناة، تم التعرف على السيارة التي يستقلونها وهي من نوع “هايلوكس″، ويديرون عصابة للتقطع والنهب والقتل، مشيراً أن أفرادا من اللواء 135 ما زالوا يتتبعون تلك العصابة.
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