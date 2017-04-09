المشهد اليمني الأول| متابعات

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن القوات الجو-فضائية الروسية المرابطة في سوريا لن تتورط في مجابهة عسكرية مع القوات الأمربكية ومن يساندها، في حال لم يكن هناك تهديد حقيقي للقوات الروسية.

كوساتشوف كتب على صفحته في “فيسبوك”، أنه إذا لم تكن هناك محاولات تصدي من جانب المجتمع الدولي لهجمات الولايات المتحدة غير الشرعية، فإن هذا الأمر يمكن أن يعتبر إشارة لمواصلة واشنطن تحقيق أغراضها الأقل وضوحاً في سوريا بالوسائل العسكرية، وعندها ستتضاعف مخاطر وقوع صدامات بأشكال مختلفة.

كما لفت السيناتور الروسي إلى أن وقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن أن روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سورية بداية من منتصف الليلة الماضية.

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