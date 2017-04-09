المشهد اليمني الأول| خاص

أفادت مصادر عسكرية فجر اليوم الأحد 9 إبريل 2017م، أن وحدة القوة الصاروخية ووحدات المدفعية إستمرت بإمطار تجمعات الغزاة والمنافقين في مدينة المخاء.

المصادر أكدت للمشهد اليمني الأول، وقوع انفجارات هائلة داخل مدينة المخاء إثر استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة بالمدفعية والصواريخ .

وأشارت المصادر، أن خمس سيارات محملة بالقتلى والمصابين من الغزاة وأزلامهم المنافقين تم نقلهم صوب عدن إثر استهداف تجمعاتهم في مدينة المخاء.

كما أكدت مصادر خاصة للمشهد اليمني الأول، أن عتاد هائل لقوات الغزاة والمرتزقة أصبح ضحية الإستهداف والتدمير، فيما هناك بارجات تحاول الإقتراب قد تكون لمساعدة الغزاة وأزلامهم المنافقين، في إطفاء الحراق أو إجلاء الغزاة والمنافقين والأسلحة لتأمينها من غضب الصواريخ والمدافع اليمنية.



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