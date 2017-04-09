أعلنت قبائل مديرية كعيدنة محافظة حجة، اليوم السبت، النكف القبلي والنفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدت في لقاء قبلي اليوم الاستعداد للتوجه إلى السواحل الغربية اليمنية لمواجهة العدوان وأي تدخل أجنبي يستهدف السواحل اليمنية، معلنة براءتها من مرتزقة العدوان وخونة الوطن الذين وقفوا إلى صف العدوان في قتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم.

كما أكد أبناء مديرية كعيدنة الاستعداد لرفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال وقوافل الدعم والوقوف إلى جانب رجال الرجال في مختلف الجبهات لدحر المعتدين.

وطالبوا كافة أبناء اليمن بالتلاحم وتعزيز الاصطفاف والنسيج الاجتماعي في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد بيان صادر عن اللقاء أن إي تدخل أجنبي أو استهداف لميناء الحديدة هو استهداف للوطن باعتباره حاليًا الشريان البحري الوحيد الذي يتم عبره إدخال المساعدات والمعونات لليمنيين بعد أن حاصرهم تحالف العدوان السعودي الأمريكي برًا وبحرًا وجوًا بهدف إذلاله وتجويعه وتركيعه نتيجة رفض اليمنيين الوصاية الخارجية والأجندات السعودية.