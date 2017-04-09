الرئيسية الأخبار المحلية معاناة أبناء مديرية الظاهر في صعدة يفاقمها أستهداف العدوان الإرهابي للطرقات الأخبار المحلية معاناة أبناء مديرية الظاهر في صعدة يفاقمها أستهداف العدوان الإرهابي للطرقات بواسطة المشهد - 09/04/2017 189 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات معاناة أبناء مديرية الظاهر في صعدة يفاقمها أستهداف العدوان الإرهابي للطرقات شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب “هافينغتون بوست” الأمريكية تكشف لغز الحرب على اليمن “صحيفة بريطانية”: الإمارات أكثر الأنظمة نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي.. وهذه هي أطماع ابن زايد!! المؤتمر الشعبي: تعاون القاهرة مع العدوان على اليمن جاء لدفع فاتورة مشاركة مصر بثورة 1962 لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد