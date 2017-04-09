الرئيسية الأخبار المحلية شاهد جرائم يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي الإرهابي في حيران بمحافظة حجة الأخبار المحلية شاهد جرائم يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي الإرهابي في حيران بمحافظة حجة بواسطة المشهد - 09/04/2017 251 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب “هافينغتون بوست” الأمريكية تكشف لغز الحرب على اليمن “صحيفة بريطانية”: الإمارات أكثر الأنظمة نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي.. وهذه هي أطماع ابن زايد!! المؤتمر الشعبي: تعاون القاهرة مع العدوان على اليمن جاء لدفع فاتورة مشاركة مصر بثورة 1962 تقارير صحفية تؤكد تورط الاتحاد الأوربي بتغذية المجموعات الارهابية في اليمن سقط القناع.. عناصر القاعدة في تعز تقتحم مدرسة الشهيد “أحمد سيف الشرجبي” وترفع علم القاعدة على سطحها المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد جرائم يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي الإرهابي في حيران بمحافظة حجة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد