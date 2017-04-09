الرئيسية الأخبار المحلية شاهد العدوان الإرهابي على اليمن يواصل تقييد حركة التجارة وفرض الحصار على... الأخبار المحلية شاهد العدوان الإرهابي على اليمن يواصل تقييد حركة التجارة وفرض الحصار على ملايين اليمنيين بواسطة المشهد - 09/04/2017 465 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد العدوان الإرهابي على اليمن يواصل تقييد حركة التجارة وفرض الحصار على ملايين اليمنيين شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب “هافينغتون بوست” الأمريكية تكشف لغز الحرب على اليمن “صحيفة بريطانية”: الإمارات أكثر الأنظمة نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي.. وهذه هي أطماع ابن زايد!! المؤتمر الشعبي: تعاون القاهرة مع العدوان على اليمن جاء لدفع فاتورة مشاركة مصر بثورة 1962 لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد