المشهد اليمني الأول| فيديوهات

هكذا تم كسر الزحوفات الفاشلة لأزلام العدوان المنافقين في تعز وتكبيدهم خسائر فادحة

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