المشهد اليمني الأول| فيديوهات
وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإحراق طقم سعودي في نجران. وتظهر المشاهد لحظة احراق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية طقم سعودي في نجران بصاروخ موجه.

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