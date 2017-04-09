المشهد اليمني الأول| متابعات

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد 9 إبريل 2017م، بتفجيرين منفصلين بكنيستين للأقباط في مدينتي طنطا والإسكندرية في مصر .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مقتل 25 شخصا وإصابة 71 آخرين بانفجار “جسم غريب” داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كيلومترا شمال القاهرة .

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 11 شخصا بينهم 3 ضباط، وإصابة 36 آخرين بتفجير انتحاري في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وتوقفت حركة المرور بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، حيث مكان الواقعة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمى بوزارة الصحة والسكان، فى بيان، اليوم الأحد، إن 14 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيات، مصطفى كامل والعسكرى والميرى الجامعى.

وأكد مجاهد رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

وأشار، في بيان له، إلى أنه تم نقل 13 قتيلا، من قتلى تفجير طنطا، إلى مستشفى الجامعي، و8 قتلى إلى مستشفى المنشاوي العام، فيما تم توزيع المصابين على مستشفيات الجامعة والمنشاوي العام والمواساة والأمريكان، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم.

ويرى مراقبون أن إستهداف الكنائس لها بعد طائفي لتمزق المجتمع وجر الجيش لمواجهات في سيناء للإستنزاف، وقد تكون رسائل إبتزاز لمصر للدخول في صراعات إقليمية تهدف إلى إستنزاف الجيش المصري.



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