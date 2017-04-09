المشهد اليمني الأول| خاص

تصاعدت حدة التوترات بين أقطاب أزلام العدوان المنافقين في المحافظات الجنوبية، في ظل إستمرار الإحتلال الأمريكي والسعودي والإمارات في السيطرة والتحكم بمصير المحافظات وسكانها.

وأفادت مصادر محلية للمشهد اليمني الأول عن وقع وقوع إشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحزام الأمني التابع للإمارات، وبين ميليشيات حزب الإصلاح بحسب معلومات متواترة في منطقة خور مكسر بعدن.