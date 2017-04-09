المشهد اليمني الأول| خاص

رداً على مادة نشرتها صحيفة “اليمن اليوم” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، حملت عنوان “القوة الثالثة.. تكتل جديد وملفات قديمة” تبرأ المؤتمر الشعبي العام منها، عازياً ذلك إلى أن الصحيفة استقت معلوماتها من مصادر معادية للمؤتمر.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤتمر الشعبي العام (المؤتمر نت) صرح مصدر مسؤول في قيادة المؤتمر الشعبي العام أن ما نشرته صحيفة “اليمن اليوم” في عددها (1640) يوم الأحد 9 أبريل الجاري تحت عنوان (القوة الثالثة.. تكتل جديد) لا يُعبر عن المؤتمر الشعبي العام ولا يعكس وجهة نظره، مشيراً إلى أن الصحيفة استقت المعلومات الواردة في ذلك التقرير من مصادر معادية للمؤتمر.

ودعا المصدر في تصريحه أعضاء المؤتمر الذين أوردت الصحيفة أسماءهم في تقريرها المذكور إلى كتابة الرد بصورة جماعية أو فردية وتفنيد ما أوردته من مزاعم وادعاءات ونشره في الصحيفة نفسها.

مشدداً على أهمية إدانة العدوان السعودي على بلادنا بلغة واضحة حتى لا يجد الانتهازيون في المواقف الرمادية فرصاً للبلبلة والفبركة.

كما دعا المصدر قيادة الصحيفة إلى تحري الدّقة واستقاء معلوماتها من المصادر المحايدة، حد تعبيره.



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