المشهد اليمني الأول| مأرب ــ لحج
دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي مأرب ولحج.
وأفاد مصدر عسكري ، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا من تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان شرق التبة السوداء بمديرية صرواح في مأرب.
وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية فجرت آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع من كان على متنها في منطقة كهبوب بمحافظة لحج.
يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا، أمس السبت، عملية زحف قام بها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه كهبوب بمحافظة لحج جنوبي البلاد وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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