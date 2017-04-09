المشهد اليمني الأول| صنعاء
نظم موظفون يمنيون وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد، أمام السفارة الروسية بصنعاء لمطالبة روسيا بتسليم مستحقاتهم المخصصة للبنك المركزي اليمني، مستنكرين تسليم روسيا الدفعة الثانية من أموال اليمنيين إلى حكومة الفنادق في الرياض لتستفيد منها الجماعات المسلحة داعش والقاعدة.
المحتجون عبروا عن استياءهم وغضبهم الشديد من موقف روسيا التي تدعي محاربة داعش في سوريا بينما تدعمهم بأموال اليمنيين في اليمن مؤكدين بأنهم لن يسكتوا عن هذا الفعل الذي يتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية.
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