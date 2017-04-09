قصفت القوة الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة لقوات للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، مواقع وتجمعات للجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري ، أن صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في قرية القفل في جيزان، محققة إصابات مباشرة. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دك تحصينات الجيش السعودي في موقع مستحدث في جيزان أيضا. أعطبت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية عسكرية سعودي في استهداف مواقع للجيش السعودي في جيزان. وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت، يوم أمس، من إعطاب طقم عسكرية سعودية في موقع جلاح العسكري، كما استهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقع الصبابة. وقنصت وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية جندي سعودي في موقع الكرس العسكري، واستهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخوبة الجنوبية والسودانة في جيزان. ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون إثر قصف تجمعاتهم في موقع قائم زبيد في جيزان. وكان قد لقي جندي سعودي مصرعه، أول أمس الجمعة، بعملية قنص للجيش واللجان الشعبية شمال وادي المعاين، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع قائم زبيد والكرس وملحمة وموقعين بالخوبة، وموقعي الشبكة والمنتزه، وتحصينات الجيش السعودي في منطقة البيت الأبيض بجيزان.