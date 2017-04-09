المشهد اليمني الأول| جيزان

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الأحد، في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تحصينات الجنود السعوديين في موقع الفريضة العسكري بجيزان، مؤكدًا أن القصف خلف قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي. وكانت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم الأحد تجمعات للجنود السعوديين في قرية القفل بجيزان.

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