الرئيسية الأخبار المحلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في... سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان الأخبار المحلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان بواسطة المشهد اليمني الأول - 09/04/2017 297 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| جيزان لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الأحد، في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان. وأوضح مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تحصينات الجنود السعوديين في موقع الفريضة العسكري بجيزان، مؤكدًا أن القصف خلف قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي. وكانت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم الأحد تجمعات للجنود السعوديين في قرية القفل بجيزان. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب “هافينغتون بوست” الأمريكية تكشف لغز الحرب على اليمن “صحيفة بريطانية”: الإمارات أكثر الأنظمة نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي.. وهذه هي أطماع ابن زايد!! المؤتمر الشعبي: تعاون القاهرة مع العدوان على اليمن جاء لدفع فاتورة مشاركة مصر بثورة 1962 لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد