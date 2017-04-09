نشر الجيش السوري اسماء عدد من القادة في تنظيم جبهة النصرة الارهابية والمجموعات التابعة لها ممن يحملون الجنسيتين السعودية والأردنية، وقال إنه قام بتصفيتهم في مدينة درعا.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في الجيش قوله إن “من بين الإرهابيين القتلى الأردني أبو القعقاع التوحيدي، والسعوديون أبو الحارث الجزراوي، ومحمد الأبازيد متزعم ما يسمى بكتيبة مجد الإسلام، وخالد معتز المحاميد متزعم فيما يسمى لواء توحيد الجنوب”. ويتبع “لواء توحيد الجنوب” لتنظيم جبهة النصرة ويضم عشرات المسلحين من جنسيات أجنبية، قالت الوكالة السورية إنهم تسللوا عبر الحدود الأردنية السورية المشتركة. وذكر المصدر العسكري أن وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات مكثفة على تجمعات وتحركات مسلحي”جبهة النصرة” في حي البحار وحديقة الأربعين وطريق السد بدرعا البلد، أسفرت عن تدمير مقري قيادة، و3 راجمات صواريخ، ومربضي هاون ودشمة رشاش 14.5، ومقتل العديد من المسلحين.