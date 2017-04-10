المشهد اليمني الأول| شبوة
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وأصيب عدد آخر بجراح، اليوم الأحد، على يد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة شبوة.
وأوضح مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية تمكنوا خلالها من دحر مجاميع منافقي ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من التبة السوداء بمديرة الصفراء بمحافظة شبوة.
وأفاد المصدر العسكري أن العملية أسفرت عن مصرع العديد من منافقي ومرتزقة العدوان وجرح آخرين واغتنام أسلحة خلفها المنافقون والمرتزقة ورائهم.
وكان 2 من المرتزقة لقيا مصرعهما في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية الخميس الماضي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
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